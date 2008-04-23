Ющенко может провести консультативный референдум

Министр юстиции Украины, член рабочей группы Национального Конституционного совета Николай ОНИЩУК будет советовать Президенту провести консультативный референдум, если политические силы не придут к согласию о форме правления в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом сегодня заявил Н.ОНИЩУК.

Он напомнил, что завтра при участии Президента Украины должно состояться заседание Национального Конституционного совета и рассмотрен проект Концепции системного обновления конституционного урегулирования общественных отношений в Украине. При этом министр выразил убеждение, что украинское общество не воспримет монополию власти со стороны той или другой политической силы. “Должна остаться смешанная, полупрезидентская, форма правления с соответствующей системой балансов в отношениях «Президент – парламент - правительство», - сказал Н.ОНИЩУК.

По словам министра, к теме парламентской республики можно будет вернуться тогда, когда уровень политической и правовой культуры будет основан на устоявшихся принципах верховенства права, демократии и народовластия. «Если политическим силам не удастся найти общие подходы к конституционному реформированию, тогда этот вопрос должен решить украинский народ. Я буду советовать Президенту провести консультативный референдум. На него могут быть вынесены стратегические вопросы относительно формы правления, полномочий Президента, парламента и правительства», - сказал он.