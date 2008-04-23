Минфин: с дефицитом всё в порядке - даже лучше, чем хотели

Дефицит общего фонда Государственного бюджета Украины за первый квартал 2008 года составил 2,3 млрд. грн.

«Согласно плановым показателям, в І квартале 2008 года по общему фонду Государственного бюджета дефицит должен был составлять 8,4 млрд. грн., а по результатам фактического выполнения он составил лишь 2,3 млрд. грн.», - говорится в ответе Министерства финансов Украины на запрос УНИАН.

В своем запросе Агентство УНИАН просило предоставить официальное разъяснение Минфина относительно информации, обнародованной 11 апреля председателем Национального банка Украины Владимиром Стельмахом в зале Верховной Рады. В частности, В.СТЕЛЬМАХ тогда сказал, что расходы Госбюджета в первом квартале т.г. были увеличены против плановых на 7 млрд. грн.

Как сообщалось, Госказначейство и Минфин ранее рапортовали о том, что фактически за январь-март т.г. в общий фонд Госбюджета поступило 37,494 млрд. грн., что на 3 млрд. грн. или 8,6% выше планового показателя. При этом за три месяца открыты и зачислены на счета открытых ассигнований главных распорядителей 29,76 млрд. грн., что составляет 98,4% плана на этот период (в показателе не учтены суммы предоставленных кредитов из Государственного бюджета, а также расходы на обслуживание государственного долга и межбюджетных трансфертов).

По информации Госказначейства, на расходы по обслуживанию госдолга в первом квартале было направлено 667,8 млн. грн (в т.ч. по внутреннему - 180 млн. грн., внешнему - 487,8 млн. грн.), а на погашение госдолга - 1,028 млрд. грн. (в т.ч. внутреннего - 710,1 млн. грн., внешнего - 318,1 млн. грн.).

Как сообщалось в СМИ, в апреле т.г., впервые с 2000 года, на официальном сайте Госказначейства не была обнародована оперативная информация о фактических перечислениях средств в доходную часть бюджета Гостаможней, ГНАУ и Нацбанком за апрель.

Пока ведомство обнародовало информацию о бюджетном расписании на ближайший месяц, на период с начала года и данные о фактическом отклонении от плана, что давало возможность прогнозировать риски возможного невыполнения доходов бюджета.