”Национальный альянс” объявил акцию в защиту традиционных церквей

В Луцке сегодня по инициативе Всеукраинской молодежной общественной организации „Национальный альянс" стартовала акция „Осторожно – секты".

Как сообщили УНИАН в информационном отделе ВМГО „Национальный альянс", начнется акция около 18 часа маршем протеста от городского РПГСа к главному молитвенному дому Луцка Свидетелей Иеговы. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме значительного отклонения верян от традиционной христианской морали и масштабного роста нетрадиционных культовых организаций. Акция направлена на разоблачение преступного влияния сектантских миссионеров и пропаганду традиционных украинских церквей – УПЦ КП, УГКЦ, УАПЦ.

Мероприятие одновременно будет проводиться во всех городах области.

Лидер Национального альянса Игорь ГУЗЬ надеется, что кампания „Осторожно – секты!" будет иметь всеукраинский масштаб. “Ее реализация прежде всего предусматривает распространение информационных материалов об опасной, часто незаконной деятельности различных религиозных сектантских объединений. Одной из задач кампании является создание условий для психологической реабилитации граждан, которые в прошлом были членами подобных группировок или их жертвами, и пострадали психологически”, - отметил И.ГУЗЬ.

Он также сообщил, что участники акции будут обращаться к органам государственной власти и правоохранительных органов с целью привлечения их внимания к проблеме сектантства с требованием должным образом реагировать на его распространение в Украине.

И.ГУЗЬ добавил, что к реализации задуманного участники акции будут приобщать представителей традиционных украинских церквей: Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и Украинской автокефальной православной церкви, членов общественных организаций, которые также занимаются данной проблематикой.