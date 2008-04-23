В Севастополе два вопроса: недоверие власти и памятник Екатерине ІІ

23 апреля городской совет Севастополя на пленарном заседании внеочередной сессии обсудит вопросы проведения местного (консультативного) референдума о „недоверии городской государственной администрации”, намеченного на 25 мая, и установки памятника Екатерине ІІ.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель горсовета Валерий САРАТОВ во время подхода к прессе после заседания президиума горсовета, в частности, отметил: «Первый вопрос, конечно, связан с проведением референдума». По его словам, «в соответствии с законодательством, мы должны утвердить целый ряд документов: границы участков, по которым мы будем проводить референдум, документ, который касается сметы по проведению референдума, созданию территориальной комиссии, городской, которая будет проводить референдум». Кроме этого, сказал В.САРАТОВ, «это уточнение решения, которое принимала сессия предыдущего городского совета об установке памятника Екатерине ІІ».

Отвечая на вопрос, за какие деньги будет проведен референдум, учитывая заявление администрации про отсутствие возможности его профинансировать, В.САРАТОВ отметил: «было письмо администрации, в котором говорится, что нет источников. Но сегодня-завтра, когда мы будем корректировать бюджет, такой источник есть, мы имеем перевыполнение бюджета развития, за счет этого можно финансировать проведение референдума. Закон это предусматривает… Я вижу механизмы, чтобы эти деньги в бюджет вернуть. Но закон предусматривает проведение именно за счет бюджета, и чтобы не нарушать закон, мы за счет перевыполнения бюджета финансируем, это источник».

Отвечая на вопрос, как он относится к обращению главы исполнительной власти города Сергея КУНИЦЫНА по поводу необходимости прекратить противостояние в канун праздников, В.САРАТОВ сказал: «Мы обсуждали этот вопрос на президиуме, и в партии обсуждали… Сегодня было обращение Церкви, и надо сказать, что, в основном, все друг друга слышат. Потому что Партией регионов принято решение, что на пятницу, субботу и воскресенье все пикеты будут сняты».

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Севастопольский горсовет решил провести консультативный референдум по вопросу недоверия городской государственной администрации и обратился в Верховную Раду Украины с требованием создать временную следственную комиссию. На пленарном заседании он принял решение поддержать требования депутатов горсовета о назначении и проведении местного (консультативного) референдума „по вопросу недоверия городской государственной администрации в связи с ее действиями по передаче разным объектам ведения хозяйства земель города Севастополя под застройку”. Речь шла, в частности, о 360 га земли.

Севастопольская городская государственная администрация отбрасывает эти обвинения, и, в свою очередь, обвиняет горсовет в незаконной передаче на сессии 8 апреля этого года коммерческим предприятиям около 19 тысяч гектаров охотничьих угодий.