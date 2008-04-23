ВБ советует Украине заработать на высоких мировых ценах на зерно
...и дать развиваться своему сельскому хозяйству
Всемирный банк рекомендует Украине снять ограничения на экспорт зерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила управляющий директор Всемирного банка Нгози ОКОНДЖО-ИВЕЛА сегодня на пресс-конференции в Киеве.
По ее словам, с учетом роста мировых цен на продукцию сельского хозяйства у Украины есть хорошая возможность использовать весь имеющийся аграрный потенциал и обеспечить эффективное развитие сельского хозяйства.
«Мы считаем, что так (с отменой ограничений на экспорт зерна) будет лучше для самой Украины. Поскольку мировые цены на зерно очень высоки, и на мировых рынках цены на пшеницу выросли в два раза за последние два года, то украинское сельское хозяйство может получить сейчас большую выгоду. Это принесет пользу как самой Украине, так и обеспечит доступность зерна на мировых рынках», - отметила Н.ОКОНДЖО-ИВЕЛА
Напомним, Кабинет министров с 1 июля 2007 года установил квоты на экспорт зерна в объеме 12 тыс. тонн, которые участники рынка квалифицировали как запретительные.
В ноябре 2007 года Кабмин продлил действие экспортных квот до конца года, а затем разрешил с 1 января по 31 марта 2008 года экспортировать 1,2 млн. тонн зерна. Эти квоты были распределены 4 февраля между 163 компаниями.