ГУБОП разоблачил киевлян, которые 5 лет подделывали дипломы и паспорта

В Киеве работники спецподразделения по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины разоблачили крупнейшую организованную преступную группировку, которая занималась подделкой документов как минимум 5 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, «проведя оперативную закупку поддельного диплома одного из столичных экономических Вузов, оперативники УБОП вышли на саму подпольную типографию. Она располагалась в одном из частных домов столицы. Вес изъятого оборудования – почти тонна». В ходе обыска убоповцы изъяли множество поддельных дипломов о высшем образовании, как старого образца, так и новые - пластиковые – большинства украинских высших учебных заведений. Кроме этого были найдены поддельные водительские удостоверения, техпаспорта на автомобили, и одно поддельное удостоверение работника органов внутренних дел Украины. Также обнаружены вещественные доказательства, свидетельствующие о подделке злоумышленниками иностранной валюты, в частности, евро.

По факту преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины Печерским РУ ГУМВД Украины в Киеве возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент согласно статье 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины (на трое суток) задержаны четыре человека, трое из которых ранее судимы за угон автомобилей и подделку документов, а еще один - бывший подполковник ОВС.

Ныне продолжаются обыски на других местах изготовления и реализации фальшивых документов, связанных с данной группировкой. Также следственно-оперативной группой отрабатываются коррумпированные связи ОПГ в правоохранительных органах и госпредприятиях.