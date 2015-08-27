За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать более 40% украинцев – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, 30% респондентов проголосовали бы против, 14% ответили, что не принимали бы участия в голосовании, а 15% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Опрос также показал, что большинство тех, кто проголосовал бы «за» вступление Украины в НАТО среди жителей Западной Украины – 63%, на Востоке такую идею поддерживает лишь 15%.

Читайте такжеМинобороны работает над переводом системы обеспечения армии на стандарты НАТО

Опрос был проведен во всех регионах Украины (за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей) с 10 по 30 июля 2015 года, с дополнительной выборкой в Одесской области.

Национальный опрос проводился по случайной выборке 1200 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и имеющих право голоса. Статистическая погрешность не превышает 2,8%, а коэффициент досягаемости составил 62,8%.

Опрос в Одесской области проводился согласно случайной выборке 665 постоянных жителей. Статистическая погрешность не превышает 3,8%, а коэффициент досягаемости составил 61,8%.

Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» по заказу IRI при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.