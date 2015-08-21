В Киеве прошла репетиция парада ко Дню независимости (фотогалерея)

Участники АТО и курсанты военных училищ до 23.00 показывали мастерство и высший пилотаж в маршировании, сообщает ТСН.

Главный режиссер марша Сергей Проскурня отмечает, что в этом году праздник будет особенным и будет отличаться от всех предыдущих.

"Сила, энергия, воля и аскетизм. Поэтому полевая форма, поэтому оркестр играет марши на темы украинских народных песен, поэтому мы используем святой момент передачи военных флагов боевым частям, музыку молитвы Дмитрия Бортнянского", - сказал Сергей Проскурня.

В этом году на Марше Независимости не будет ехать военная техника, в центре внимания будет воин-защитник страны. Каждая "коробка" военных подразделений будет проходить под свой военный марш.

24 августа все начнется в 9.00 и продлится всего 50 минут, но организаторы праздника призывают всех киевлян и гостей города после этого не расходиться, потому что на них ждет множество сюрпризов. Праздник завершится вечером концертом грандиозного симфонического оркестра, который объединит военных музыкантов из 12 стран мира.