"ЛНР" заявляет о прибытии в Луганск очередного "гумконвоя" с РФ

Как говорится в сообщении пресс-службы "ЛНР", более 40 автомобилей доставили в Луганск 511 тонн гуманитарного груза. В том числе 20 тонн рыбных консервов, 60 тонн – мясных, 95 тонн сахара, 200 кг чая, 50 тонн молочных консервов, 75 тонн ржаной муки и 60 тонн – пшеничной, 16 тонн манной крупы, 130 тонн макаронных изделий, 5 тонн масла.

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Всего с середины августа 2014 года автомобильными колоннами РФ для жителей ЛНР и ДНР было доставлено свыше 43 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».