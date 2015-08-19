Мавроди запустил аналог своей финансовой пирамиды МММ в ЮАР

Об этом сообщает издание "Медуза".

Мавроди обещает участникам проекта доход в размере 30% в месяц от вложенной суммы.

На англоязычном интернет-ресурсе говорится, что целью создания пирамиды являются не деньги, а борьба с "несправедливой финансовой системой".

На последней видеозаписи, опубликованной на сайте, Сергей Мавроди, запрокинув руки за голову, говорит, что в ЮАР дела у его проекта идут хорошо. "Всем все платится", - сказал Мавроди.

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Справка УНИАН. С начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступил Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн человек.

Участники МММ-2011 в Украине утверждали, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду. В конце мая 2012 года МММ объявила о приостановке выплат своим вкладчикам в Украине.