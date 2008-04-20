Регионалы Буковины выбивают должность для своего однопартийца

Свыше 20 депутатов Черновецкого областного, городского и районного советов от Партии регионов не позволили представить коллективу Государственной экологической инспекции в Черновецкой области нового руководителя – Василия ТКАЧУКА, которого назначили на место освобожденного их однопартийца Василия ДУТЧАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, представление нового руководителя перенесли на неопределенный срок.

Депутаты, члены фракции Партии регионов в облсовете обнародовали свое обращение к трудовому коллективу инспекции, в котором они считают «противоправным и необоснованным» увольнение с работы своего однопартийца.

По словам депутатов, которые заблокировали вход в помещение Госкоинспекции, увольнение В.Дутчака состоялось во время его пребывания на больничном. Они утверждают, что региональная экологическая инспекция под руководством уволенного руководителя имела «одни из лучших показателей работы как в прошлом году, так и в первом квартале в этом году, назначение нового руководителя министерством состоялось без согласования с руководством ОГА».

Начальник Государственного управления охраны окружающей среды в Черновецкой области Владимир СИВАК также подтвердил, что его управление «конструктивно сотрудничало с Госкоинспекцией и не имело разногласий в подходах к решению проблемных вопросов».

Вновь назначенный В.Ткачук сообщил, что был в резерве на эту должность во время создания Госкоинспекции, прошел собеседование, но тогда, год назад, назначение получил В.Дутчак. Теперь, по словам В.Ткачука, он согласился на назначение, поскольку ему сообщили, что эта должность вакантна.

Однако В.Дутчак, который находится на стационарном лечении, по телефону сообщил, что будет добиваться восстановления себя в должности в судебном порядке.

В.Ткачук до Оранжевой революции находился в рядах НДП, возглавлял Черновецкую городскую организацию НДП. В последнее время активного участия в политической жизни края не принимает. По неофициальным данным, является членом ВО «Родина», хотя по списку БЮТ в областной совет не баллотировался.

Как сообщал УНИАН, ранее регионалы Буковины обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой «вмешаться в кадровую политику» правительства Юлии ТИМОШЕНКО, обвиняя его «в политических репрессиях на местах».

В частности, они считают неправомерным действия министра охраны окружающей среды Георгия ФИЛИПЧУКА, который освободил от должности начальника Государственной экологической инспекции в Черновицкой области их однопартийца, депутата Черновицкого городского совета В.Дутчака.

Кроме депутатов-регионалов, за В.Дутчака вступились почти 40 общественных экологических организаций Буковины, которые требуют от министра отменить свой приказ и оставить в должности «известного специалиста».