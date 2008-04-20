В Севастополе суд конфисковал лимузин стоимостью 176 тысячи

В Севастополе решением суда конфискован лимузин «Lincoln Town Car» стоимостью 176 750 грн. в доход государства.

Как сообщила корреспонденту УНИАН главный инспектор по связям с общественностью Севастопольской таможни Ирина МОЛЧАНОВА, в марте текущего года севастопольскими таможенниками в ходе мероприятий по проверке правомерности ввоза иностранного автотранспорта на одной из городских автостоянок был выявлен дорогостоящий лимузин «Lincoln Town Car» без номерных знаков.

Дальнейшая проверка показала, что автомобиль был зарегистрирован в Приднестровской Молдавской республике, а срок его временного ввоза в Украину истек еще в феврале 2007 года. Обязательство о временном вывозе лимузина таможенным органам Украины давала гражданка П., проживающая в непризнанной республике, однако выполнить его вовремя она не пожелала. Поскольку гражданка П. в данном случае совершила административное правонарушение, предусмотренное статьей 348 Таможенного кодекса Украины («Нарушение обязательства об обратном вывозе транспортного средства»), автомобиль «Lincoln Town Car» был изъят, а материалы дела о нарушении таможенных правил направлены в суд.

На основании материалов дела и пояснений гражданки П., в связи с нарушением таможенного законодательства Украины, судом было принято решение о конфискации автомобиля стоимостью 176 750 гривен в доход государства.