Житомирская прокуратура отстояла 15 га земли

Прокуратура Житомирской области отстояла интересы государства относительно незаконной продажи 15 га земли, которые незаконно продали за 600 тыс. грн. и нанесли государству убытков на сумму свыше 2,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора области Татьяна ГОША.

По ее словам, 17 апреля Житомирский апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры области об обжаловании решения хозяйственного суда относительно невозможного возвращения государству земельного участка площадью 15 га, что незаконно перешел в собственность частной фирмы.

При этом Т.ГОША уточнила, что Житомирский апелляционный хозяйственный суд также удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о запрещении продажи этого земельного участка частной фирмой «Канпол и К».

"В июле 2006 года прокуратура области обратилась в хозяйственный суд с иском в интересах Тетеривской сельского совета к ЧП "Фирме SKF" о признании недействительным договору купли-продажи земельного участка площадью свыше 15 га, расположенной в с.Тетеривка Житомирского района, заключенного между Тетеривской сельсоветом и частным предприятием "Фирма SKF ", - сообщила пресс-секретарь прокурора.

По ее словам, этот договор заключили с нарушением действующего законодательства и земельный участок продали по заниженной цене - лишь за 600 тыс. грн, чем нанесли государству убытков на сумму свыше 2,5 млн.грн.

Более "позднее частное предприятие "Фирма SKF" продало эту землю частной фирме «Канпол и К» ", - уточнила Т.ГОША. Она отметила, что обе фирмы – продавец и покупатель - находятся по одному и тому же юридическому адресу.

Хозяйственный суд Житомирской области 14 июля 2007 года удовлетворил частично иск и признал недействительным заключенный между сторонами договор купли-продажи земли. Однако в решении суда было отмечено, что покупатель - частная фирма «Канпол и К» является добросовестным приобретателем на основании ст.388 ЦК Украины и имущество у нее не может быть вытребовано.

Т.ГОШАР сообщила, что при таком решении спора повернуть убытки и вытребовать землю было бы невозможно, потому что частное предприятие "Фирма SKF" отчитывалось об отсутствии прибылей и финансово-хозяйственной деятельности.Поэтому прокуратура области обжаловала судебное решение в части установления судорог обстоятельств невозможности возвращения государству земли в апелляционном порядке и 17 апреля Житомирский апелляционный хозяйственный суд требования прокуратуры удовлетворил.

На данное время проводится досудебное следствие.

Кроме того, в январе 2008 года Житомирский межрайонный природоохранный прокурор по факту служебной подделки и злоупотребления служебным положением частным предприятием «Фирма SKF» при незаконной продаже земельного участка возбудил уголовное дело по ч. 2 статей 364 и 366 Уголовного кодекса Украины.