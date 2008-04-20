Губернатор Винницкой области не хочет возвращать аэропорт в госсобственность

Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ считает бесперспективным возвращение в государственную собственность Винницкого аэропорта, если на нем не будет реализован инвестиционный проект по возобновлению его работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ДОМБРОВСКИЙ сообщил на брифинге.

По его словам, если таких предложений со стороны правительства не будет, то руководство области будет продолжать работу по поиску стратегического инвестора, проведения международного конкурса или аукциона и возобновления функционирования аэропорта.

"...Если мы от государства получим серьезные инвестиционные предложения, согласно которым на базе аэропорта будет реализован эффективный экономический проект с пользой для Винницкой области, естественно, мы их рассмотрим и поддержим", - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

Председатель Винницкой ОГА отметил, что одно время Кабмин передал аэропорт в областную коммунальную собственность, не предусмотрев при этом механизм его содержания и использования. "Содержание коммунального аэропорта стоит свыше 1 млн. грн., и таких лишних средств в областном бюджете нет, да и в государственном бюджете сейчас средств, чтобы восстановить все аэропорты в регионах и удерживать их, нет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, руководство Винницкой области до конца 2008 года планирует реализовать планы относительно ежемесячного обслуживания 60 авиарейсов и 1800 пассажиров Винницким аэропортом "Гаврышевка".

Аэропорт с 1999 года не осуществляет регулярных авиарейсов, обслуживая только несколько раз в год чартерные рейсы высокопоставленных должностных лиц государства.

Винницкая облгосадминистрация планирует возле аэропорта "Гаврышевка" создать международный логистический центр, зарезервировав под это 123 га земли.

Между тем Министерство транспорта и связи Украины планирует вернуть из областной коммунальной в государственную собственность 24 аэропорта, в том числе и Винницкий. По данным министерства, такие планы предусмотрены в разрабатываемой им концепции развития аэропортов.