Украине прогнозируют похолодание, дожди и мокрый снег

В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода и понижение температуры.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 21 апреля, сохранится переменная облачность, временами дожди, местами грозы, только в южной, а днем и в западной части без осадков.

Ночью, утром в южной части местами туманы.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 15-20°, в западных и северных областях 11-16°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

22-23 апреля облачная погода с прояснениями. В южной части и на востоке Украины без осадков, только днем 23 апреля местами, кроме Крыма, дождь. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, местами до 24°.

На остальной территории дожди, в западных, северных и Винницкой областях местами сильные, 23 апреля в западных областях с мокрым снегом. В западных и северных областях постепенное понижение температуры ночью до 3-8°, днем до 4-10°.

24 апреля в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь, в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; 25 апреля без осадков.

Температура ночью 1-7° тепла (24 апреля в Крыму 5-10° тепла), 24 апреля в западных, северных и Винницкой областях, 25 апреля на большей части территории Украины заморозки на почве и местами (кроме юга) в воздухе 0-4°; температура днем 9-15° тепла, 25 апреля в южной части и западных областях местами до 18° (в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла).

Завтра в Киеве ночью и утром дождь, местами гроза, днем без осадков. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 13-15°, по области ночью 6-11°, днем 11-16°.

22-23 апреля в столице облачная погода с прояснениями. Дождь, днем 22 и ночью 23 апреля сильный.

Понижение температуры ночью до 3-8°, днем 22 апреля до 7-12°, 23 апреля до 4-9°.

24 апреля в Киеве ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков; 25 апреля без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на почве 0-4° и местами в воздухе 0-2°; днем 10-15° тепла.