Сотрудники тернопольского банка нагрели свое учреждение на миллион

Работники Тернопольского филиала одного из банков нанесли ущерб своему учреждению на 1 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН следователь по особо важным делам прокуратуры Тернополя Иван АНТЮК, работники банка с мая 2005 по май 2006 года безосновательно выдавали кредиты жителям Монастыриского района. “Согласно ч.5 ст.49 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” работники финансового учреждения должны были проверить наличие залогового имущества у каждого заемщика, однако они этого не делали. Вместо этого, выдавали деньги, просто доверившись одному из постоянных клиентов, 45-летнему жителю Монастырска, который на словах заверял банкиров в платежеспособности его земляков”, сказал И.АНТЮК.

По его словам, средняя сумма одного кредита, которую выдали таким способом, составляла 200 тыс. грн. Поняв, что самостоятельно банк не сможет вернуть утраченных средств, его руководство обратилось в прокуратуру.

В отношении служебных лиц банка возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).