Православные христиане празднуют сегодня Вербное воскресенье. Этот праздник еще называют Входом Господним в Иерусалим.

По христианскому учению, в этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим на ишаке. Люди, воспевая его, стелили дорогу перед ним пальмовыми листьями. Поскольку в Украине пальмы не растут, то их заменили вербовыми ветвями. Это дерево издавна почитаемо среди украинцев, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

На Вербное воскресенье во всех церквях происходит торжественный обряд освящения вербных ветвей. Заведено считать, что они при этом приобретают магические свойства. Повешенная в красном углу освященная ивовая ветвь оберегает жилище от молний. Некоторые делают из листочков вербы настойку, которая должна лечить от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает жар и исцеляет домашних животных.