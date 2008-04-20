Бензин может взлететь до 6,30 грн/л

На днях в Украине снова началось ползучее подорожание нефтепродуктов, пишет газета "Сегодня". Напомним: в марте поднявшиеся до 6 и более гривен за литр бензин и солярка "откатились" на 10-15 коп. и замерли. Ныне же в первую очередь вырос в цене низкооктан

В связи с традиционным весенне-летним увеличением потребления нефтепродуктов эксперты прогнозируют неизбежное подорожание топлива на 30-50 коп., расходясь при этом только в сроках.

Так исполнительный директор консалтинговой компании UPECO Сергей Куюн считает, что в связи с праздниками потребление бензина расти не будет, поэтому еще 3-4 недели цены на него останутся стабильными и лишь с 12-15 мая пойдут в рост. "С учетом того, что со 2 апреля нефтепродукты в мире снова подорожали на 10%, в одночасье будет ценовой скачок: новые партии А-95 и ДТ пойдут в рознице минимум по 6,10-6,15 грн./л. До 7 или даже до 6,5 гривен за литр А-95 или ДТ цена вряд ли повысится, - говорит эксперт,- но вполне вероятно, что 6,30 будет".

Директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин гораздо менее оптимистичен. По его мнению, нефтепродукты пойдут в рост уже в ближайшие дни. "Скоро по всей Украине А-95 и ДТ будет 5,80 грн./л, - говорит он. - На какой цифре остановится цена, сказать сложно, но летом 7 грн./л - это пока из области фантастики. А вот 6,50 - вполне вероятно, особенно в Крыму, куда съедутся много отдыхающих на своих автомобилях".