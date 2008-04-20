На окраине Одессы планируют создать 14-гектарный бизнес-парк

Международный холдинг «Европорт» и инвестиционно-строительная группа «Прогресс-строй» подписали соглашение о создании в Овидиопольском районе Одесской области бизнес-парка «Европорт» площадью 14 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба «Прогресс-строя», сейчас специалисты готовят разрешительную и согласовательную документацию, разрабатывается проект бизнес-парка .«Европорт» намечено возвести неподалеку Одессы - на развилке Овидиопольской и объездной дорог, что в будущем положительно скажется при решении проблематики логистического комплекса и торговых площадей.

На территории бизнес-парка, который будет сдан в эксплуатацию не позже 2012 года, предусматривается строительство 16 зданий. В главном корпусе разместится коммерческий центр с торговыми и развлекательными сооружениями, рядом - гостиница, офисно-складские помещения, которые будут дополнены так называемыми „флоксами”. Преимуществом таких строений является их гибкая планировка, которая позволяет при необходимости переоборудовать строение - из склада в офис и наоборот.