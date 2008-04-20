Двое донецких умельцев оформили 49 поддельных кредитов

В Донецке судят двоих менеджеров магазина, которые присвоили десятки мобильных телефонов по почти 50 фальшивым кредитным договорам.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД в Донецкой области, двое молодых людей, работавших менеджерами в магазинах мобильной связи, вступив в сговор, в течение нескольких месяцев занимались подделкой кредитных договоров на покупку мобильных телефонов.

Схема преступников была проста: с ксерокопиями паспортов или паспортами своих знакомых, которых они вводили в заблуждение, или украденными, или «найденными» паспортами они приходили в магазины для оформления фиктивного кредита. В кредит брали несколько «мобилок» на сумму свыше 3 тыс. гривен. Получив телефоны, злоумышленники продавали их на рынках Донецкой области со всеми необходимыми документами за 70-80% от рыночной цены.

Следствием установлено, что всего молодые люди оформили 49 поддельных кредитов, в результате чего их прибыль составила около 14 700 гривен. Общий ущерб, нанесенный банку от липовых кредитов, составил 179 тыс. гривен.

Всем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по рядам статей уголовного кодекса Украины. В настоящее время дело уже рассматривается в суде.