До конца года субсидии получат 4,5 миллионов украинских семей - Яценюк

"В прошлом году 400 тыс. украинских семей получили субсидию. В этом году мы надеемся, что количество семей вырастет до 4,5 млн", - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк называет диверсией крайне низкий показатель оформления субсидий в Харькове

Он также сообщил, что правительство к сентябрю вновь разошлет по домам украинцев бланки на получение субсидии.