До конца года субсидии получат 4,5 миллионов украинских семей - Яценюк

19:40, 16 августа 2015
Общество
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До конца года субсидии получат 4,5 млн украинских семей. Об этом в еженедельной программе "10 минут с Премьер-министром", которая транслируется по нескольким украинским каналам, заявил руководитель правительства Украины Арсений Яценюк.

Арсеній Яценюк / УНІАН

"В прошлом году 400 тыс. украинских семей получили субсидию. В этом году мы надеемся, что количество семей вырастет до 4,5 млн", - сказал Яценюк.

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Он также сообщил, что правительство к сентябрю вновь разошлет по домам украинцев бланки на получение субсидии.

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