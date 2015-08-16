До конца года субсидии получат 4,5 миллионов украинских семей - Яценюк
19:40, 16 августа 2015Общество
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До конца года субсидии получат 4,5 млн украинских семей. Об этом в еженедельной программе "10 минут с Премьер-министром", которая транслируется по нескольким украинским каналам, заявил руководитель правительства Украины Арсений Яценюк.
Арсений Яценюк / УНИАН
"В прошлом году 400 тыс. украинских семей получили субсидию. В этом году мы надеемся, что количество семей вырастет до 4,5 млн", - сказал Яценюк.
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Он также сообщил, что правительство к сентябрю вновь разошлет по домам украинцев бланки на получение субсидии.
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