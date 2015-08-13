В Тернопольской области из-за укуса свиньи погиб фермер
17:52, 13 августа 2015Общество
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В Тернопольской области в результате укуса свиньи погиб 39-летний фермер.
Хряк перекусил фермеру бедренную артерию / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, трагедия произошла 11 августа в селе Цебров Зборовского района. Тело мужчины обнаружил местный житель, а фельдшер сообщила о случае в районный отдел милиции.
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Сначала по факту смерти мужчины милиционеры открыли уголовное производство, квалифицированное по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Однако 12 августа судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть тернопольчанина наступила от большой кровопотери в результате укуса животного.
Оказалось, что хряк перекусил мужчине бедренную артерию.
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