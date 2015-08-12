В Северодонецке заработают два дополнительных пункта временного пребывания переселенцев - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сегодня первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий посетил два резервных пункта приема и временного пребывания переселенцев в Северодонецке, которые сейчас обустраиваются и будут открыты в начале октября.

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"В этих пунктах будут созданы все условия для комфортного временного пребывания людей, которые будут перемещаться с востока Украины в другие регионы. Таким образом, в случае обострения ситуации и увеличения количества переселенцев мы будем иметь резервные места для краткосрочного размещения людей до того момента, когда будет решен вопрос об их перемещение в другие области", - отметил Мельчуцький.

Один пункт будет размещаться на территории 51-й Государственной пожарно-спасательной части и сможет разместить около 150 человек. В настоящее время там проводятся ремонтные работы, заменены все окна, ведутся отделочные работы. Планируется оборудование кухонь, санузлов, душевых.

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Второй пункт создается на полигоне 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Там развернуто 6 жилых палаток, в которых можно разместить до 150 человек. Кроме того, сооружается медицинская палатка и столовая. Продолжаются работы по оборудованию душевой, планируется установка генератора для автономного электропитания. Все палатки оборудованы специальными обогревателями.