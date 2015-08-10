Синоптики предупредили украинцев о неделе 37-градусной жары

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 18-24 градусов тепла, в южной части ожидается 20-25 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

Погоду всех областей будет определять антициклон, область высокого атмосферного давления. Будет господствовать сухая воздушная масса.

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Сочетание длительного периода сухой погоды и сильной жары станет причиной чрезвычайной пожарной опасности.

В Киеве в течение недели также будет сухо и очень жарко. Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса тепла, днем ​​30-35 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.