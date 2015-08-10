Синоптики предупредили украинцев о неделе 37-градусной жары
11:59, 10 августа 2015Общество
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В период 10-16 августа в Украине удержится сильная жара, в течение дня температура воздуха составит 30-35 градусов, местами до 35-37 градусов тепла.
В Киеве в течение недели будет сухо и очень жарко / УНИАН
В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 18-24 градусов тепла, в южной части ожидается 20-25 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
Погоду всех областей будет определять антициклон, область высокого атмосферного давления. Будет господствовать сухая воздушная масса.
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Сочетание длительного периода сухой погоды и сильной жары станет причиной чрезвычайной пожарной опасности.
В Киеве в течение недели также будет сухо и очень жарко. Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса тепла, днем 30-35 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.
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