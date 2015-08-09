Жара не будет отпускать Украину: на завтра синоптики обещают +36

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает ТСН.

В понедельник, 10 августа, осадков не предвидится, ветер преимущественно восточный, 3-8 м/сек. В восточных и южных областях температура ночью около +17°...+19°, в Крыму до +24°, днем воздух прогреется до +37°. В северных, центральных и западных областях ночью около +19°, днем ожидается около +32°...+36°. Осадков не ожидается.

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В Киеве будет сухо и жарко – ночью столбики термометров поднимутся до отметки +20°, днем синоптики прогнозируют около +36°.