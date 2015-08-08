ГПУ открыла производства против экс-прокуроров за наркотики - BBC
Генеральная прокуратура открыла уголовные производства по факту найденных наркотиков и огнестрельного оружия у чиновников ГПУ.
Об этом заместитель генпрокурора Виталий Касько рассказал в эфире 5 канала, передает BBC Украина.
"Возбуждено несколько уголовных производств, потому что во время обысков были найдены огнестрельное оружие, наркотические средства. Все эти данные внесены в реестр, проводится расследование", - рассказал господин Касько.
Он выразил надежду, что оно будет слишком длительным.
"Мы обнаружили несколько других производств против этих подозреваемых, которые были закрыты. Проверим законность закрытия этих производств", - отметил заместитель генпрокурора.
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В начале июля силовики задержали Александра Корнийца, который работал заместителем прокурора Киевской области и Владимира шапакина идет - заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ. Их подозревают в получении взятки в 3 млн 150 тысяч гривен.
У чиновника следственного управления ГПУ изъяли 400 тысяч долларов США, а у заместителя прокурора Киевщины - много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. Также у должностных лиц нашли кокаин.
Генпрокурор Виктор Шокин уволил из ГПУ господина Корнийца и господина Шапакина.
Шапакина задержали в начале июля и отпустили после того, как он внес залог.