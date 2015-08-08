Минздрав объявил конкурс на поиск генподрядчика для достройки "Охматдета"

В нем будет расположено отделение по пересадке костного мозга от неродственных доноров, сообщает ТСН.

Результаты тендера объявят 14 сентября. Главные требования, которые предъявляют претендентам – смогут ли они за три месяца достроить корпус и начать инженерные работы, монтаж оборудования. При этом подрядчику необходимо будет вложиться в 500 млн бюджетных гривен.

Работа на площадке остановилась в 2013 году из-за отсутствия средств. В течение 2014 года несколько силовых органов проверяли структуры, причастные к строительству во времена президентства Януковича. Ныне министр Квиташвили заявил, что ни одного факта злоупотреблений не доказано.

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За избранием нового генерального подрядчика будет наблюдать международная организация по борьбе с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, 5 июня премьер-министр Арсений Яценюк обещал, что все вопросы по возобновлению финансирования достройки "Охматдет" будут решены в июле.