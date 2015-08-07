Опрос показал положительное отношение россиян к советской символике и отрицательное - к гербу Украины

Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

В результате проведенного опроса выяснилось, что герб Украины воспринимается положительно более чем четвертью россиян (27%). Отрицательно к гербу относится каждый третий опрошенный (34%). Не знают, что означает герб Украины, 23% россиян.

В то же время большинство россиян положительно относится к советской символике, например, к серпу и молоту и красной пятиконечной звезде.

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"Так, скорее положительно к серпу и молоту относится 73% россиян, а скорее отрицательно —только каждый десятый россиянин (11%)", — говорится в материалах ВЦИОМ.

Доля тех, кто не знает, что значат серп и молот, составляет 6%. Примерно то же отношение наблюдается и к другому советскому символу — красной пятиконечной звезде. Скорее положительно к ней относятся 66% россиян, а отрицательно — только 11% опрошенных. Не знает, что означает красная пятиконечная звезда, уже каждый десятый россиянин (10%).

Положительно к символу ООН относится чуть менее половины россиян (44%). В то же время 17% опрошенных относятся к этому символу скорее отрицательно. Не понимает, что означает символ ООН, каждый четвертый россиянин (24%).

Наиболее однозначным является отношение россиян к свастике — отрицательно к ней относится большинство россиян (74%). Положительно воспринимает свастику только 8% опрошенных. Не знают, что означает свастика, 7% респондентов. Отмечается, что за запрет свастики выступает большинство россиян (62%).

Опрос был проведен 2-3 мая. В нем приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.