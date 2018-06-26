Восстановить справедливость: как заставить мир признать геноцид крымских татар

На днях участники II Всемирного Конгресса крымских татар, который проходил в столице Турции Анкаре, призвал мировую общественность признать политику России по уничтожению крымскотатарского народа геноцидом. В их обращении говорится, что, начиная с 1783 года, после ликвидации исторического государства крымских татар – Крымского Ханства, и до сегодняшнего дня, российское государство оказывало систематическое давление на представителей крымскотатарской общины, чтобы выжить их с полуострова и заменить российским населением. «В результате, на протяжении XIX и XX веков более 1,5 миллионов крымских татар были вынуждены оставить свою родину», - подчеркивается в документе.

Причем речь идет не только о событиях трехсотлетней давности, но и о свежих, с исторической точки зрения, трагедиях. Так, авторы обращения напоминают о депортации 18 мая 1944 года, инициированной руководством Советского союза, а также аннексии Российской Федерацией Крыма 28 февраля 2014 года. «До сегодняшнего дня Россия реализует системную политику относительно игнорирования фундаментальных свобод крымских татар, их принудительной эмиграции из Крыма, быстрой ассимиляции, применения давления, убийства, засаживания в тюрьму, депортации тех, кто пытается сопротивляться ее действиям и противостоять», - говорится в обращении Конгресса.

При этом участники Всемирного Конгресса крымских татар отмечают, что к таким, повторяющимся столетиями, ситуациям, в том числе, привела безнаказанность виновных в преступлениях против человечества. В этой связи, крымские татары обратились к мировой общественности с просьбой о содействии в проведении следствия, судебного рассмотрения всех совершенных, начиная с 1783 года и до сегодняшнего дня, Российской империей и ее наследниками - Советским Союзом, Российской Федерацией - преступлений с целью уничтожения крымскотатарского населения, а также признания указанных злодеяний геноцидом.

По словам уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа, лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева, признание геноцида – работа нелегкая, и требует многих лет для реализации признания этого факта. Он напоминает, что еще во время президентства Виктора Ющенко, при Службе безопасности Украины создавалась комиссия по расследованию геноцида крымских татар в 1944 году. «Но при Януковиче эту комиссию разогнали», - констатирует Джемилев.

На сегодняшний день комиссия снова работает и, в последнее время, довольно активно. «С главой СБУ Грицаком мы пока еще не встречались, но еще будем говорить на эту тему, чтобы форсировать процессы. С нашей стороны мы собираем все данные, у нас довольно большое количество материалов», - рассказывает лидер крымскотатарского народа.

Историческая несправедливость

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что если посмотреть на историю крымскотатарского народа за время российской оккупации, начиная с момента захвата Россией Крыма в ХVIII столетии, то действительно прослеживаются элементы выдавливания крымскотатарского народа со своей земли. «Это колонизационная политика России, которая проводилась в течение длительного времени. Крымские татары рассматривают притеснения, которые оказывает Россия сегодня, как продолжение непрерывного процесса. То есть он начался с захвата Крыма в 1783 году и продолжается сейчас. И, в этом смысле, это продолжение российской колонизаторской политики: угнетение крымских татар, ущемление их интересов», - убежден эксперт.

Что касается признания этой политики геноцидом, то, по словам Семиволоса, события 1944 года, когда крымских татар принудительно выселили из Крыма, вполне могут рассматриваться как преступления против человечности, даже с юридической точки зрения. «Депортация дает основания, чтобы говорить о геноциде», - считает эксперт.

С этим мнением соглашается украинский дипломат, эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара. И, в то же время, отмечает, что общемирового признания этого факта добиться довольно сложно. «Думаю, что достаточно много европейских стран, а также США и Канада, как наиболее последовательные защитники прав человека и исторической справедливости, могут поддержать такое решение, но общемировое признание - это очень сложно. Безусловно, крымские татары имеют право на такую ​​постановку вопроса. Поскольку, если говорить о депортации сталинских времен и том, сколько абсолютно невинных людей были замучены, это, конечно, является основанием считать геноцидом по отношению к конкретному народу», - уверен он.

Бывший народный депутат, политолог Тарас Черновол отмечает, что обращение, которое прозвучало на Конгрессе и логично, и уместно, и корректно. Так как действия, которые происходят сегодня в Крыму, пусть и не в такой прямолинейный и резкий способ, как это было сделано при Сталине, но напоминают события того времени. «Геноцид - это расширенное понятие - это создание условий, при которых невозможно нормально жить, развиваться, что приводит, в конечном счете, к сокращению населения, бегству населения и тому подобное», - отмечает он.

По его словам, параллели в ситуациях 1944 года и 2014 года можно провести в том, что во время Второй мировой крымских татар массово принудительно выселяли и люди гибли, а сейчас огромное количество людей, под давлением, вынужденно убегает из Крыма, также принудительно становясь беженцами. «Здесь есть определенные признаки, которые можно квалифицировать как геноцид. Люди потеряли возможность для нормального полноценного существования. Также стоит отметить убийства, преследования, терроризирование крымских татар со стороны оккупационных российских властей, лишение их языково-культурных прав… Все это признаки, которые однозначно можно назвать этноцидом, то есть уничтожением крымских татар как нации. И логичность обращения Конгресса крымских татар абсолютно оправдана», - убежден политолог.

Слово за Украиной

О серьезности намерений крымских татар наказать Россию свидетельствует также тот факт, что Конгресс проходил в Турции, которая, помимо того, что всегда выступала политическим и историческим партнером крымских татар, является страной НАТО и официальным кандидатом на вступление в ЕС (пусть даже с очень сомнительной перспективой). В этой связи, по словам Черновола, очевидно, что последствия этого обращения будут рассматриваться серьезно, а позиция Турции в отношениях с РФ станет жестче.

Тем не менее, после обращения Всемирного конгресса, первой факт геноцида крымских татар должна признать Украина, поскольку они – коренной народ нашей страны. Далее, по словам Игоря Семиволоса, другие государства присоединятся, либо не присоединяются к этому решению Украины. «Весь процесс признания геноцида может начаться только после того, как Украина сама признает этот факт, то есть, переведет его в юридическую плоскость», - считает он.

В качестве примера Семиволос приводит ситуацию с признанием Голодомора: механизм международного признания Голодомора геноцидом украинского народа был запущен после того, как соответствующее решение приняла Верховная Рада. В целом же, признание геноцидом депортации крымских татар в 1944 году, он считает абсолютно реалистичным: «Я знаю, что работа в этом направлении продолжается. Так же, как и в случае с Голодомором, будет соответствующее следствие, судебное решение, будут названы виновные».

Такого же мнения придерживается и Тарас Черновол: «Я думаю, что признание геноцидом событий 1944 - это уже вопрос очевидно решенный. Крымские татары - это жители Украины, которые не имеют другой исторической родины, чем территория Украины, и, думаю, что украинские государственные органы должны были бы быть в этом отношении инициаторами».

Более того, политолог уверен, что если инициатором признания будет Украина, то «при тех обстоятельствах, которые происходят сейчас, вероятность того, что количество стран, которые признают этот геноцид в течение следующих нескольких лет, может быть весьма значительной».

В свою очередь, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечает, что, к сожалению, этот вопрос не найдет поддержки во всем мире, определенные страны и сейчас не признают оккупацию Крыма Россией или не вводят санкции, исходя из своих экономических и политических соображений. «Одно дело, доказать истинность того или иного факта. А другое, даже если докажешь, то та или иная страна, исходя из своих соображений, выгоды, интересов, геополитического положения, примет свое решение независимо от того, правильно оно в целом или нет», - констатирует он.

По мнению Джемилева, учитывая, что конкретные виновные в геноциде крымских татар «уже давно в аду», сегодня важно зафиксировать сам факт геноцида. «Мы рассчитываем, что после признания Украиной факта геноцида крымских татар, к ней присоединятся страны Евросоюза, США, Канада, Турция», - говорит он.

Как признать геноцид геноцидом

На сегодняшний день существует три механизма, с помощью которых можно осуществить признание факта геноцида. Первый – когда государство, на территории которого произошли события, признает их геноцидом и постепенно признание осуществляется другими странами. После того, как большое количество стран (четкого определения, сколько их должно быть, не существует, поэтому, речь идет о десятках стран) признают факт геноцида, в международных документах, постепенно, ситуация начинает именоваться «геноцид».

Второй – провести решение через ООН. Однако в этот вариант эксперты не особо верят. «Мы понимаем, что в Совете безопасности ООН Россия это заблокирует моментально. А Чуркин (постоянный представитель РФ в Совбезе ООН – УНИАН) будет рассказывать, почему подобное решение несвоевременно или другой бред», - говорит Черновол.

Не на руку такому варианту играет и состояние украинской дипломатии, считает Александр Хара. «Проведение таких решений - очень сложный процесс, и я не думаю, что украинская дипломатия способна провести решение о геноциде крымских татар через ООН», - отметил он.

В качестве примера эксперт приводит недавнее голосование на Генассамблее ООН по резолюции в поддержку территориальной целостности Украины - было 4-5 стран, включая Россию которые выступили «против», 100 стран было выступили «за» и остальные воздержались. «Пусть даже резолюция, которая признает Крым украинским, была в нашу пользу, но, к сожалению, тот факт, что среди воздержавшихся стран были, например, Китай и другие достаточно крупные государства, это голосование нельзя назвать дипломатической победой», - считает Хара.

И снова трибунал

Третьим вариантом признать действия России в Крыму геноцидом крымских татар могут стать решения международных судов. Такие прецеденты, к примеру, в случае Камбоджи или Руанды, были. Так, факты геноцида устанавливались в индивидуальном порядке рядом стран, затем международные суды выносили решения о том, что это – преступления против человечности, а после этого ООН этот факт в той или иной степени подтверждала.

Собственно, для создания подобного трибунала, который должен собрать, исследовать факты, необходимо решение 5-6 стран. Установив, что это был геноцид, трибунал сможет предлагать это определение для ООН. «То есть, ООН фиксировала информацию, и в других документах упоминала о тех событиях именно как о геноциде, но это не ООН устанавливала факт геноцида, - рассказал Черновол. - Это те вещи, для которых должен быть создан специальный трибунал: например, геноцидом названы определенные события во время первой Балканской войны против Сербии и эти факты были подтверждены по результатам Гаагского трибунала по бывшей Югославии».

В то же время, Мустафа Джемилев считает, что «факт геноцида может быть признан Парламентской ассамблеей Совета Европы, Европарламентом, Евросоюзом, а потом можно и до ООН дойти». «Хотя, чтобы подобный факт был признан на уровне ООН, - это большая редкость. Например, Холокост был признан, потому что был международный трибунал, были представлены доказательства и конкретные виновные осуждены… Для глобального признания необходим международный суд», - отмечает он.

В этой связи, по его мнению, в случае с событиями 1944 года трудно будет создать международный трибунал, но теоретически он возможен.

В свою очередь, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что юридически реализовать признание геноцида крымских татар со стороны России маловероятно. Тем не менее, по его мнению, сам факт обращения Всемирного конгресса является серьезным политическим аргументом относительно будущей деоккупации Крыма. «Это справедливое и политически правильное решение Конгресса крымских татар, но, с точки зрения реалистичности реализации этой идеи, особенно в юридической плоскости, все выглядит маловероятным… Но это будет дополнительным политическим аргументом, дополнительной причиной, достаточно важной для того, чтобы крымскотатарский народ апеллировал к мировой общественности в деле его возвращения на свою историческую родину и связанную с этим деоккупацию Крыма», - считает эксперт.

«Признание геноцида не будет, конечно, решающим фактором в деоккупации Крыма, но, тем не менее, это будет одним из шагов в этом направлении», - признает и Мустафа Джемилев.

Несмотря на то, что индивидуальные признание странами факта геноцида не будут иметь никаких юридических последствий для страны, которая проводила этот геноцид, Украине следует признать депортацию 1944 года фактом геноцида против крымских татар и, таким образом, попытаться вернуть свою внешнюю политику на уровень ценностей, прав человека и исторической справедливости. В этом случае вероятность поддержки украинских вопросов в цивилизованном мире, основывающим свою политику именно на таких ценностях, станет гораздо выше.

Константин Гончаров