В последний рабочий день недели в Украине будет стоять жара за 30 градусов
В пятницу, 7 августа, в Украине область высокого атмосферного давления, обусловит сухую погоду во всех областях, дождей не ожидается.
В течение дня температура воздуха составит 28-34 градуса тепла, на юге и западе ожидается местами сильная жара до 35-37 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 13-19 градусов тепла, днем 30-34, местами 34-36 градусов тепла.
В северных областях будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 14-19 тепла, днем 28-33 градуса тепла.
В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 17-22, днем 29-34 градуса тепла.
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В восточных областях будет царить сухая погода. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем 29-34 градуса тепла.
В южной части - сухая погода с сильной жарой. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем 30-35, местами до 37 градусов тепла.
В Киеве - сухо и жарко. Температура воздуха ночью 16-19 градусов тепла, днем 28-30 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.