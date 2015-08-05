Синоптики предупреждают о сильных ливнях с градом в Карпатах

Синоптики предупреждают о грозах и сильных ливнях в карпатском регионе.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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«Вечером 5 августа и в течение суток 6 августа в карпатском регионе грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.