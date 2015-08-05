Завтра в Украине будет жарко - температура не опустится ниже +30

Небольшие локальные дожди возможны лишь на крайнем западе Украины. В течение дня температура воздуха составит 29-34 градуса тепла, на юге и западе ожидается местами сильная жара до 35-37 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части существенные осадки маловероятны, лишь местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью 13-19 градусов тепла, днем ​​30-34, местами 34-36 градусов тепла.

В северных областях будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 14-19 тепла, днем ​​29-33 градуса тепла.

Читайте такжеСиноптики пообещали теплое и солнечное начало августа

В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 17-22, днем ​​29-34 градуса тепла.

В восточных областях будет царить сухая погода. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем ​​29-34 градуса тепла.

В южной части - сухая погода с сильной жарой. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем ​​30-35, местами до 37 градусов тепла.

В Киеве - сухо и жарко. Температура воздуха ночью 16-19 градусов тепла, днем ​​30-32 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.