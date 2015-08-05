В исторической части Тернополя ночью произошел пожар

Затем огонь распространился по вентиляционным каналам на верхние этажи. Как сообщил местный сайт "Доба", в результате пожара обвалилась крыша здания. На место происшествия прибыли три пожарных машины, однако они не успевали тушить огонь. "Сначала приехала одна машина, потом еще добавили. Одна из пожарных машин приехала без воды", - отмечает издание.

"Я звонил пожарным, спрашивал, почему так мало машин, мне сообщили, что все имеющиеся работают на месте, остальные доезжают из районов", - отметил депутат областного совета Марьян Крекотень.

Жители дома были эвакуированы, поскольку огонь разгорался.

Как отмечает тернопольский сайт, на улице Сагайдачного, 1 находится старинное здание, в котором ранее был офис Партии регионов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 1 час. 55 мин 5 августа пожар локализован и в 3 часа 04 мин. – ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожены торгово-офисные помещения на 3 и 4 этажах и кровля на площади 750 м кв.

Причина пожара устанавливается. К тушению пожара привлекались 12 единиц основной и специальной техники и 80 человек личного состава.