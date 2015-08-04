В АП решили обеспечить школы учебниками за счет сокращения зарплат депутатов

«В 2015 году ученики общеобразовательных школ, учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности обеспечиваются учебниками и пособиями бесплатно», - сказал он.

Он отметил, что средства на приобретение учебников для школьников будут выделены за счет сокращения расходов на заработную плату и социальные гарантии народных депутатов на 131 млн грн и на Секретариат Кабинета министров - на 49 млн грн.

При этом из государственного бюджета будет выделена только половина необходимых средств, остальные расходы на учебники понесут местные бюджеты.

Вместе с тем в Администрации президента допускают, что школьники могут получить учебники с опозданием.

«Сейчас контактируем с Минобразования относительно того, чтобы 100% детей было обеспечено учебниками, а с 1 сентября или с небольшим опозданием – это, конечно, вопрос процесса. Но Минобразования говорит о том, что все дети будут обеспечены», - сказал Павленко.

По его словам, Минобразования в ближайшее время должно сообщить руководству всех школ о грядущих нововведениях и решить вопрос возврата уже сданных на учебники денег.

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«Будем (работать – УНИАН) в диалоге с Министерством образования. Сейчас они должны разъяснить соответствующие вещи через систему органов образования и областных государственных администраций в сотрудничестве со школами для того, чтобы учебники были предоставлены бесплатно. Если родители средства уже сдали, то эти вопросы также должны быть решены, чтобы не вышло так, что бесплатные учебники родители вынуждены покупать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» (относительно увеличения расходов на обеспечение учебниками учеников общеобразовательных школ за счет экономии денежных средств на оплату труда и социальное обеспечение народных депутатов Украины)».

Ранее в соответствии с принятым бюджетом страны на 2015 год, все учебники для школьников должны были приобретаться за собственный счет. Государство оплачивало учебники только для детей, требующих особой социальной поддержки – сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей и других.