Старобельский суд дал бойцу "Айдара" шесть лет за незаконное ношение гранаты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Приговором Старобельского районного суда Луганской области военнослужащего штурмового батальона "Айдар" за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, приговорен к лишению свободы на срок 6 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе судебного разбирательства установлено, что указанный солдат присвоил осколочну гранату РГД-5, которую в органы МВД Украины добровольно не сдал. Не имея предусмотренного законом разрешения, последний оставил ее с целью использования для личных нужд и хранил в собственном кармане".

Читайте такжеВ Котовске мужчина нашел гранату в подъезде жилого дома, эвакуированы жителейВо время проверки патрулем военной комендатуры г. Старобельск Луганской области и досмотра вещей этого военнослужащего граната с запалом была обнаружена и изъята.

Государственное обвинение в суде поддерживала военная прокуратура Луганского гарнизона.