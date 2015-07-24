Россия попала в десятку самых опасных стран вместе с Сомали и Пакистаном

В рейтинге Global Peace Index страна оказалась между КНДР и Нигерией, заняв 152-е место из 162 возможных. Самой опасной страной признана Сирия, за ней идут Ирак и Афганистан, сообщает Русская служба Би-би-си.

В десятку самых опасных стран также вошли Южный Судан, Центральная Африканская Республика, Сомали, Судан, Демократическая Республика Конго, Пакистан и КНДР. Украина заняла в рейтинге 12-е с конца место.

Самой безопасной страной признана Исландия. На втором месте расположилась Дания, а на третьем – Австрия. В первой десятке самых безопасных стран оказались в основном европейские государства. Исключениями стали Канада (7-е место) и Австралия (9-е место).

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США эксперты поставили на 94-ю строчку рейтинга, а Великобританию – на 39-е. В Латинской Америке самой безопасной страной признана Чили (29-е место в глобальном рейтинге), а в Африке – Ботсвана (31-е место).

Рейтинг Global Peace Index существует с 2007 года. При его составлении учитываются 23 фактора, в число которых входят как внутренние — например, уровень насилия в стране и преступность, так и внешние — международные отношения страны и расходы на военные нужды.