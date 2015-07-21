Украинцы смогут получать пластиковые карточки с биометрией со следующего года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Было подтверждено решение о введении и переходе с 1 января следующего года в форме карточки по идентификации личности в Украине. Это будет добровольный переход, не будет никакого быстрого и принудительного перехода ... Я думаю, что в ближайшее время всем будет сообщено, как будет происходить переход, об этом должно сообщать МВД», - отметила Зеркаль.

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Она также сообщила, что на заседании СНБО 20 февраля была принята концепция первичной идентификации физических лиц.

«Учитывая важность вопроса, также вчера на заседании СНБО была представлена концепция внедрения первичной идентификации, которая фактически вчера одобрена и сейчас стоит задача по ее внедрению», - сказала Зеркаль.