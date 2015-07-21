Во Львове пограничники и МВД освободили из плена женщину-мигрантку (видео)

Как сообщает пресс-служба пограничников, накануне оперативные подразделения ГНСУ получили информацию о месте возможного незаконного содержания мигрантов в Львове.

По предварительным данным было установлено, что в помещении удерживаются 4 незаконных мигранта - выходцы из Вьетнама и Узбекистана, а причастными к содержания людей, скорее всего, являются организаторы переправки мигрантов через границу. Они требуют от пленников доплатить средства в размере около 10 тысяч долларов США за их "путешествие" в страны Европы.

Читайте такжеНа Львовщине пограничники обнаружили пленных мигрантов, проводится спецоперация по освобождениюБлагодаря проведенной операции правоохранители из плена освободили гражданку Вьетнама. Ее в квартире незаконно удерживал гражданин Армении. Сейчас проводятся следственные действия.

Также ГПСУ обнародовала видеозапись, судя по которому, к операции привлекались спасатели.