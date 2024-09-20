11 лет медиаобразования: как 1+1 media school изменила отрасль

Сегодня, 20 сентября, 1+1 media school, образовательному проекту 1+1 media, исполняется 11 лет! Основанная в 2013 году школа стала ведущим центром обучения в сфере медиа и телевидения. За это время проект значительно расширил свои возможности, став не только источником качественных знаний в области ТВ-бизнеса, но и двигателем популяризации медиаграмотности в Украине.

"За 11 лет 1+1 media school стала важной платформой для тех, кто стремится достичь успеха в медиаиндустрии, а также знаковым проектом 1+1 media. Для нас как медийной компании приоритетно поддерживать отрасль и формировать поколение профессионалов, которые будут развивать украинское медиапространство, продвигать ценности медиаграмотности и ответственного потребления информации",- прокомментировала HR-директор 1+1 media Ольга Мусийко.

"Мы постоянно совершенствуем наши образовательные программы, адаптируем их к новым вызовам рынка и современным технологиям. Наши преподаватели, известные ведущие, журналисты и актеры, концентрируют свой опыт и передают его через креативные подходы к образованию, чтобы сделать обучение максимально полезным и практичным. Мы не просто обучаем, а готовим полноценных будущих лидеров индустрии",- добавила руководитель 1+1 media school Анастасия Кузьменко.

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За эти 11 лет в рамках проекта 1+1 media school было достигнуто немало значимых результатов, которые подтверждают важность и влияние образовательной инициативы на медиаиндустрию Украины. Среди них:

Школа открыла двери для 6 700 студентов, которые стремятся получить навыки и знания в сфере медиа;

Привлекли более 100 спикеров;

За последний год появились новые направления обучения для детей и взрослых: "Курс импровизации и актерского мастерства" и "Детский курс дубляжа";

В 2023 году 1+1 media school в рамках "Всеобъемлющей кампании по противодействию дезинформации" внедрила смешанный формат обучения для всех желающих, предлагая курсы "Журналистика освещения военных действий" и "Создание контента в YouTube с учетом военной тематики";

Наибольшую популярность сейчас имеют детские направления обучения и курс "Актер дубляжа"

В 2023-2024 годах возросло количество студентов, которые возвращаются на обучение в 1+1 media school, выбирая дополнительные курсы после завершения первого;

В 2023-2024 годах 1+1 media school активно развивала корпоративное обучение, реализуя тренинги по коммуникациям, ораторскому мастерству и быстрой обработке информации для международных и украинских компаний и организаций, а также поддерживала благотворительные проекты, направленные на обучение различных целевых аудиторий, включая детей и местные общины.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться на учебные программы можно на сайте медиашколы по этой ссылке.

Справка:

1+1 media school - образовательный проект 1+1 media, главной целью которого является повышение качества медиаобразования в Украине и его доступность. Обучение происходит в студиях и на съемочных площадках. Это дает студентам неограниченные возможности для практики, которая составляет 70% каждого курса.