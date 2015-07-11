На Житомирщине избили журналиста, который боролся с незаконной добычей янтаря

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, вчера поступила информация об избиении местного журналиста, народного депутата на улице в г. Олевск. В сообщении отмечается, что трое неизвестных напали на 26-летнего журналиста.

«По предварительным заключениям медиков, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы и перелом мизинца левой руки», - сказано в сообщении милиции. При этом отмечается, что пострадавший после получения первой медицинской помощи от госпитализации отказался.

В милиции отмечают, что по данному факту начато уголовное производство. «Предварительная квалификация происшествия – ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст.351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают ответственность от штрафа до лишения свободы до 7 лет», - говорится в сообщении.

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В то же время корреспонденту УНИАН в Житомирской области собственные источники подтвердили, что пострадавшим оказался журналист, депутат Олевского городского совета Александр Николайчук, который боролся с незаконной добычей янтаря. Вчера в облгосадминистрации на совещании с участием силовиков по вопросам противодействия незаконной добыче янтаря в регионе Николайчук рассказал о ситуации в Олевском районе Житомирской области.

Общественности области он также хорошо известен, как один из главных инициаторов движения противодействия нелегальной добыче «солнечного камня». Николайчук неоднократно участвовал в рейдах вместе с правоохранителями и журналистами в места добычи янтаря, остро выступал в прессе.