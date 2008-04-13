Что делать с украинскими РЛС, от которых отказалась Россия?

До конца апреля состоится межведомственное совещание по вопросу дальнейшего использования украинских радиолокационных станций, входивших в Систему предупреждения о ракетном нападении и расположенных под Севастополем и в районе Мукачево.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор Национального космического агентства Украины (НКАУ) Юрий АЛЕКСЕЕВ.

По его словам, планируется провести совещание со всеми заинтересованными сторонами - Министерством обороны Украины, Академией наук Украины и при участии Кабинета министров.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможных вариантах использования РЛС, Ю.АЛЕКСЕЕВ отметил, что “их можно использовать в качестве системы контроля космического пространства, что мы сегодня и делаем. Мы каждый день кладем правительству и Президенту сводку о том, что и в каких количествах пролетает над нами”.

Что касается возможной заинтересованности в использовании украинских РЛС СПРН со стороны других государств, то, по словам Ю.АЛЕКСЕЕВА, эта информация пока является коммерческой тайной.

Говоря об оборонных проектах, в которых участвует НКАУ, Ю.АЛЕКСЕЕВ сообщил, что “есть очень хороший научный потенциал в отношении разработки ракетных вооружений на КБ “Южное”.

«Президентом принято решение относительно разработки украинской оперативно-тактической ракетной системы, поэтому сегодня стоит вопрос создания облика этой машины, бюджетирования ее разработки, мы хотим, чтобы она полностью создавалась в Украине. Сегодня этот вопрос находится в ведении Министерства обороны, затем произойдет распределение задач, и мы посчитали, что порядка 70 украинских предприятий будут задействованы в создании комплекса”, - подытожил глава НКАУ.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля этого года Президент РФ Владимир ПУТИН подписал Федеральный закон "О денонсации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о средствах систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства (ККП)”.

В соответствии с российско-украинским соглашением, информация с этих РЛС, наблюдавших за пространством над Центральной и Южной Европой, а также Средиземноморьем, поступала в систему наблюдения Космических войск РФ. Украина получала от Российской Федерации компенсацию за эти станции в размере 0,84 млн. долл., хотя расходы на содержание и эксплуатацию двух узлов составляют 4,4 млн. долл. в год.

Распоряжением Кабинета министров Украины №388Р, узлы СПРН переданы из подчинения Министерства обороны в сферу управления НКАУ.