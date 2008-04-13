Ющенко: Украина будет добывать нефть на территории Ливии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина будет добывать собственную нефть на территории Ливии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером, рассказывая об итогах визита в Ливию.

В.ЮЩЕНКО отметил, что с лидером Ливийской революции Муамаром КАДДАФИ они обсудили «5-6 ключевых секторов наших отношений». «Нас интересует, чтобы Украина вернулась в развитие добычи нефти, чтобы мы получили в Ливии собственную нефть. Мы договорились о том, что одно из четырех полей, которые раньше, в 2003 году, выделенные Украине и утерянные, – возвращаются”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, «Нафтогаз Украины» будет осуществлять развитие и производство нефти в Ливии.

Также Президент Украины сообщил о договоренности, что в рамках визита М.КАДДАФИ в Украину будет обсуждаться вопрос о строительстве Ливией нефтеперерабатывающего завода в Украине.