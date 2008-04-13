Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

Грозы, туман, порывы ветра

Украинский гидрометеорологический центр Украины объявил штормовое предупреждение на 14 апреля для ряда регионов. Как сообщает Гидрометцентр, завтра в западных, восточных областях, в Крыму и Приазовье местами грозы. Ночью и утром в Украине местами туман, видимость 200-500 метров. На юге страны синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

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