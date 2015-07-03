Минобороны обеспечит армию современными средствами связи на 300 миллионов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопросы народных депутатов, когда именно армия будет снабжена спецсвязью.

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Полторак отметил, что "на закупку этих средств связи мы предусмотрели из 750 млн (грн), которые вообще предусмотрено на средства связи, 300 млн".

По словам министра, работа по контрактам будет завершена в ближайшие дни, а поставка произойдет в течение 120 дней. В то же время, по словам Полторака, средств все равно не хватает.

"То, что касается инструкции к порядку использования средств связи, - она будет доработана и максимально будут учтены все предложения", - сказал министр обороны.