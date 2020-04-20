Командировку украинских врачей в Италию продлили - глава Минздрава
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга сообщил, что командировку украинских врачей в Италии, которая должна была продлиться две недели, итальянская сторона попросила продлить еще на неделю: до 25 апреля.
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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Действительно, командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть, до 25-го апреля, пребывания наших медицинских работников в Италии", - сказал Степанов.
Также министр отметил, что перед тем как продлить командировку, согласившись на просьбу Италии, это решение согласовали с самими врачами.
Как сообщал УНИАН, в Италии за последние сутки в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19 скончались 433 человека.
На сегодня в этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом у 108 тыс. 257 человек, из них 486 – за последние сутки.
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