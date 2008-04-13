Нужно ли ограничивать количество земли на одного человека?
Глава профильного комитета объясняет детали
Ограничивать количество земли, которая будет собственностью одного человека, нужно дифференцировано. Так считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Житомире.
"Ограничения эти нужно проводить дифференцировано, ведь сегодня есть транснациональные мощные фирмы, которые в состоянии на высоком уровне обрабатывать землю", - сказал депутат.
По его словам, главным, что нужно запретить, должно быть изменение статуса земли, особенно после перепродажи, а также следует обязать контролировать через карантинные службы процесс соблюдения необходимых требований.
При этом М. Присяжнюк уточнил, что сегодня «не стоит вопрос ограничения количества земли на одного человека, а стоит вопрос ее обработки».
По его мнению, при установлении цены на землю нужно учитывать плодородие земли и климатические условия региона.
"Отсутствие кадастра сегодня искажает оценку земли, потому что она в Украине оценивается исключительно в зависимости от близости к промышленным центрам и транснациональным магистралям", - сказал М.Присяжнюк.
Он выразил уверенность, что изменение целевого назначения земли возможно лишь при заявлении Минагрополитики о том, что ему не нужно такое количество сельскохозяйственной земли на балансе и что можно ограничиться меньшим ее количеством.
М.Присяжнюк также сообщил, что пока в Украине одной подписи главы районной администрации достаточно, чтобы изменить статус земли и назвал это «катастрофой, на которую общественность не должна закрывать глаза».