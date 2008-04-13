Нужно ли ограничивать количество земли на одного человека?

Ограничивать количество земли, которая будет собственностью одного человека, нужно дифференцировано. Так считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Житомире.

"Ограничения эти нужно проводить дифференцировано, ведь сегодня есть транснациональные мощные фирмы, которые в состоянии на высоком уровне обрабатывать землю", - сказал депутат.

По его словам, главным, что нужно запретить, должно быть изменение статуса земли, особенно после перепродажи, а также следует обязать контролировать через карантинные службы процесс соблюдения необходимых требований.

При этом М. Присяжнюк уточнил, что сегодня «не стоит вопрос ограничения количества земли на одного человека, а стоит вопрос ее обработки».

По его мнению, при установлении цены на землю нужно учитывать плодородие земли и климатические условия региона.

"Отсутствие кадастра сегодня искажает оценку земли, потому что она в Украине оценивается исключительно в зависимости от близости к промышленным центрам и транснациональным магистралям", - сказал М.Присяжнюк.

Он выразил уверенность, что изменение целевого назначения земли возможно лишь при заявлении Минагрополитики о том, что ему не нужно такое количество сельскохозяйственной земли на балансе и что можно ограничиться меньшим ее количеством.

М.Присяжнюк также сообщил, что пока в Украине одной подписи главы районной администрации достаточно, чтобы изменить статус земли и назвал это «катастрофой, на которую общественность не должна закрывать глаза».