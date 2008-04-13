В Москве продолжается серия температурных рекордов

Днем 13 апреля в Москве был установлен очередной температурный рекорд, сообщает сайт Гидрометеобюро Москвы и Московской области. По данным метеостанции ВДНХ, в 15.00 температура воздуха в российской столице прогрелась до 19,8 градуса Цельсия, перекрыв предыдущее достижение более чем на градус. Предыдущий рекорд для 13 апреля был зафиксирован в 1989 году и равнялся 18,7 градуса.

Точное значение максимума температуры для 13 апреля станет известно вечером, когда на метеостанции подведут итоги дня.

Температурные рекорды в Москве фиксировались за последний месяц: 25 марта, 6, 10 и 11 апреля.