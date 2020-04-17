Накануне Пасхи украинцы массово возвращаются домой из Европы (видео)
16:49, 17 апреля 2020Общество
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Пассажиров из Европы перевозят специальными автобусами через границу.
За людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками / скриншот
Украинцы продолжают массово возвращаться домой из Европы.
Соответствующее видео выложил журналист Виталий Глагола на своем канале в Telegram.
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"Посмотрите, что происходит на украино-венгерской границе возле КПП «Тиса» Чоп-Загонь. Пассажиров из Европы перевозят специальными автобусами через границу. После этого за людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками, потому что куча автобусов (в конце видео видно маштаб)",- написал он.
Также он отметил, что есть рейсы от Рахова и до Мариуполя.
Украинцы продолжают массово возвращаться домой из Европы
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