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Накануне Пасхи украинцы массово возвращаются домой из Европы (видео)

16:49, 17 апреля 2020
Общество
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За людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками / скриншот

Соответствующее видео выложил журналист Виталий Глагола на своем канале в Telegram.

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"Посмотрите, что происходит на украино-венгерской границе возле КПП «Тиса» Чоп-Загонь. Пассажиров из Европы перевозят специальными автобусами через границу. После этого за людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками, потому что куча автобусов (в конце видео видно маштаб)",- написал он.

Также он отметил, что есть рейсы от Рахова и до Мариуполя.

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