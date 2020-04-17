Накануне Пасхи украинцы массово возвращаются домой из Европы (видео)

Пассажиров из Европы перевозят специальными автобусами через границу.

Украинцы продолжают массово возвращаться домой из Европы.

Соответствующее видео выложил журналист Виталий Глагола на своем канале в Telegram.

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"Посмотрите, что происходит на украино-венгерской границе возле КПП «Тиса» Чоп-Загонь. Пассажиров из Европы перевозят специальными автобусами через границу. После этого за людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками, потому что куча автобусов (в конце видео видно маштаб)",- написал он.

Также он отметил, что есть рейсы от Рахова и до Мариуполя.