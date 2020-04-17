Трансляция Пасхальных богослужений на телеканалах: обнародовано уточненное время

У президента призвали украинцев праздновать Пасху дома.

Офис президента опубликовал уточненное время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах.

Обновленный график был размещен на страницах президентского офиса в соцсетях накануне.

Также у президента призвали украинцев праздновать Пасху дома.

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Актуальный график богослужений: Украинская греко-католическая церковь - 19 апреля на ICTV и UA: Первый в 7:30 - 11:00; Православная церковь Украины - в ночь на 19 апреля на "1+1" и UA: Первый в 23:30 - 3:00; Украинская православная церковь Московского патриархата - в ночь на 19 апреля на каналах "Интер" и "Украина" в 23:00 - 3:00.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.