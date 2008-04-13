США нашли рекордные запасы нефти на своей территории

Входящая в структуру федерального правительства геологическая служба США объявила о том, что на территории штатов Северная Дакота и Монтана, по новым оценочным данным, имеются месторождения "технически извлекаемой" нефти, запасы которой - до 4,3 миллиарда баррелей.

"Запасы неразведанной, технически извлекаемой нефти в районе под названием "Баккен формейшн" в Северной Дакоте и Монтане составляют от 3 до 4,3 миллиарда баррелей", - говорится в сообщении службы. По ее данным, прогноз запасов нефти в районе "Баккен формейшн" является крупнейшим для всей территории США, кроме Аляски.

Следующими и сопоставимыми по величине запасами нефти являются месторождения "Остин чак" в штатах Техас и Луизиана, объемы которых оцениваются на уровне в 1 миллиард баррелей технически извлекаемой нефти.

Прогноз по району "Баккен формейшн" - новая оценка, сделанная с учетом новейших технологий бурения и добычи нефти, и поэтому эта оценка в 25 раз выше, чем аналогичный прогноз, сделанный по этому региону в 1995 году, говорится в документе. По состоянию на конец 2007 года объем уже добытой нефти на территории "Баккен формейшн" составил 105 миллионов баррелей.

Председатель сенатского подкомитета по энергетике, сенатор-демократ от штата Северная Дакота Байрон Дорган, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что обнародованная геологической службой новая прогнозная оценка запасов нефти приведет к росту инвестиций в нефтедобычу в этом регионе страны.

"Большие запасы нефти, которые по оценке находятся в "Баккен формейшн", должны привлечь значительные инвестиции в этот регион... С расширением нефтедобычи на новых месторождениях "мы увидим новый рост активности, который придаст ускорение нашей экономике и поможет нашей стране избавиться от зависимости от иностранной нефти", цитирует сенатора РИА "Новости"